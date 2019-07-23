"Севилья" объявила о подписании сербского хавбека

Сербский хавбек Неманья Гудель стал игроком "Севильи".

Как сообщает сайт клуба, с футболистом был подписан контракт до лета 2023 года. Отметим, что 27-летний игрок перебрался в "Севилью" в качестве свободного агента.

Ранее права на Гуделя принадлежали китайскому "Гуанчжоу Эвергранд". В прошлом сезоне он находился в аренде в лиссабонском "Спортинге".

За португальский клуб Гудель провел 42 матча, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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