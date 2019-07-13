"Севилья" объявила о покупке экс-игрока "Манчестер Сити" Фернандо

Теги севильягалатасарай

"Севилья" объявила о покупке экс-игрока "Манчестер Сити" Фернандо

Хавбек "Галатасарая" Фернандо Режес стал игроком "Севильи".

Как сообщает сайт клуба, 31-летний бразилец поставил свою подпись под трехлетним соглашением. Стоимость сделки составила 4,5 миллиона евро.

Фернандо Режес известен по своим выступлениям за "Манчестер Сити", за который играл с 2014 по 2017 год.

В прошлом сезоне игрок провел 32 матча за "Галатасарай", забил два гола и отдал пять ассистов.

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