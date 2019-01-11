"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"
"Севилья" договорилась по трансферу нападающего "Барселоны" Мунира Эль-Хаддади, сообщает официальный сайт клуба.
Переход форварда состоится в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера не разглашается. Для завершения трансфера форварду осталось пройти медицинское обследование.
Напомним, что контракт Эль-Хаддади с "Барселоной" истекал через полгода.
23-летний Эль-Хаддади выступал за "Барселону" с 2014 года, провел за клуб 56 матчей и забил 12 голов. Сдавался в аренду "Валенсии" и "Алавесу". За сборную Испании сыграл 1 матч. Двукратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|Атлетико Мадрид
|18
|35
|3
|Севилья
|18
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|4
|Алавес
|18
|31
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Бетис
|18
|26
|7
|Хетафе
|18
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|8
|Эспаньол
|18
|24
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|Жирона
|18
|23
|10
|Леванте
|18
|23
|11
|Реал Сосьедад
|18
|22
|12
|Валенсия
|18
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|Эйбар
|18
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|Сельта Виго
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|Реал Вальядолид
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|18
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|Атлетик Бильбао
|18
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|Вильярреал
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