"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"

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"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"

"Севилья" договорилась по трансферу нападающего "Барселоны" Мунира Эль-Хаддади, сообщает официальный сайт клуба.

Переход форварда состоится в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера не разглашается. Для завершения трансфера форварду осталось пройти медицинское обследование.

Напомним, что контракт Эль-Хаддади с "Барселоной" истекал через полгода.

23-летний Эль-Хаддади выступал за "Барселону" с 2014 года, провел за клуб 56 матчей и забил 12 голов. Сдавался в аренду "Валенсии" и "Алавесу". За сборную Испании сыграл 1 матч. Двукратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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