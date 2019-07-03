"Севилья" объявила о рекордном трансфере в истории клуба

Теги бордосевильятрансферыжюль кунде

"Севилья" объявила о рекордном трансфере в истории клуба
Защитник "Бордо" Жюль Кунде перешел в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

"Севилья" заплатила за игрока 25 миллионов евро. Таким образом, француз стал самым дорогим трансфером в истории испанского клуба. Прежний рекорд был установлен летом 2017 года. Тогда "Севильцы" купили нападающего Луиса Муриэля за 24,5 миллиона евро.

20-летний Кунде - воспитанник "Бордо" и он играет на позиции центрального защитника. Всего за французский клуб Кунде провел 70 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Сыграл 1 матч за молодежную сборную Франции.

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