"Севилья" объявила о рекордном трансфере в истории клуба



Защитник "Бордо" Жюль Кунде перешел в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

"Севилья" заплатила за игрока 25 миллионов евро. Таким образом, француз стал самым дорогим трансфером в истории испанского клуба. Прежний рекорд был установлен летом 2017 года. Тогда "Севильцы" купили нападающего Луиса Муриэля за 24,5 миллиона евро.

20-летний Кунде - воспитанник "Бордо" и он играет на позиции центрального защитника. Всего за французский клуб Кунде провел 70 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Сыграл 1 матч за молодежную сборную Франции.

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