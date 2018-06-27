"Севилья" объявила о трансфере Месы

"Севилья" на своём официальном сайте объявила о трансфере полузащитника "Суонси" Роке Месы.

Андалусийский клуб выкупил права на 29-летнего футболиста, который во второй половине прошлого сезона выступал за "нервионцев" на правах аренды.

Сумма сделки пока неизвестна. Меса заключил с "Севильей" контракт до лета 2021 года.

Не пропустите: "Севилья" поборется за игрока ПСЖ. | http://soccernews.ru