"Севилья" объявила о возвращении Хесуса Наваса

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"Севилья" объявила о возвращении Хесуса Наваса

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Хесус Навас стал игроком "Севильи", сообщает официальный твиттер клуба.

31-летний футболист поставил подпись под контрактом до лета 2021 года. Вингер сборной Испании достался андалусийцам бесплатно, так как являлся свободным агентом.

Стоит отметить, что Навас является воспитанником "Севильи" и уже выступал за основную команду "нервионцев" с 2003 по 2013 год.

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