"Севилья" обыграла "Алавес" и ворвалась в еврокубковую зону (видео голов)

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"Севилья" обыграла "Алавес" и ворвалась в еврокубковую зону (видео голов)

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Севилья" одержала победу над "Алавесом". Благодаря победе "Севилья" сместила "Алавес" с шестого места.

"Севилья" - "Алавес" 2:0

Голы: Меса, 41 - 1:0, Сарабия, 80 - 2:0

"Севилья": Сориано, Каррису, Кьер, Эскудеро, Гоналон, Навас, Сарабия, Меса (Рог, 72), Васкес (Промес, 86), Мунир (Андре Силва, 82), Бен-Йеддер.

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Дуарте, Агиррегабириа, Пина (Брашанац, 75), Вакасо, Хони Родригес, Инуи (Твумаси, 67), Кальери (Гвидетти, 75), Бастон.

Предупреждения: Навас (39), Эскудеро (45), Вакасо (46), Меса (54), Пина (60), Бастон (67), Химо Наварро (70).      

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