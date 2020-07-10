"Севилья" обыграла "Атлетик" в чемпионате Испании

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле уступил "Севилье" со счетом 1:2. Победу севильскому клубу принесли голы Эвера Банеги и Мунира Эль-Хаддади. В составе басков отличился Андер Капа.

"Севилья" осталась на четвертом месте в турнирной таблице Примеры, но догнала по очкам идущий третьим "Атлетико". "Атлетик" остался на девятой позиции.

"Атлетик" – "Севилья" - 1:2 (1:0)

Голы: Капа, 28 - 1:0, Банега, 69 - 1:1, Эль-Хаддади, 74 - 1:2

"Атлетик": Унаи Симон, Капа (Ибаи Гомес, 79), Берчиче (Баленсиага, 25), Мартинес, Нуньес, Дани Гарсия, Весга, Сансет (Де Маркос, 46), Кордоба (Вильялибре, 79), Муниаин, Уильямс (Кодро, 78).

"Севилья": Буну, Диего Карлос, Регилон, Кунде, Навас, Жордан (Мунир, 64), Гудель, Окампос (Васкес, 89), Банега, Сусо (Фернандо, 79), Эн-Несири (де Йонг, 64).

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