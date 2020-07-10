"Севилья" обыграла "Атлетик" в чемпионате Испании

Теги атлетик бильбаосевилья

"Севилья" обыграла "Атлетик" в чемпионате Испании

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле уступил "Севилье" со счетом 1:2. Победу севильскому клубу принесли голы Эвера Банеги и Мунира Эль-Хаддади. В составе басков отличился Андер Капа.

"Севилья" осталась на четвертом месте в турнирной таблице Примеры, но догнала по очкам идущий третьим "Атлетико". "Атлетик" остался на девятой позиции.

"Атлетик" – "Севилья" - 1:2 (1:0)
Голы: Капа, 28 - 1:0, Банега, 69 - 1:1, Эль-Хаддади, 74 - 1:2

"Атлетик": Унаи Симон, Капа (Ибаи Гомес, 79), Берчиче (Баленсиага, 25), Мартинес, Нуньес, Дани Гарсия, Весга, Сансет (Де Маркос, 46), Кордоба (Вильялибре, 79), Муниаин, Уильямс (Кодро, 78).

"Севилья": Буну, Диего Карлос, Регилон, Кунде, Навас, Жордан (Мунир, 64), Гудель, Окампос (Васкес, 89), Банега, Сусо (Фернандо, 79), Эн-Несири (де Йонг, 64).

Не пропустите: Пеллегрини стал новым главным тренером "Бетиса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" в чемпионате Англии

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" в чемпионате Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов