"Севилья" обыграла "Атлетик" в чемпионате Испании
В матче 35-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле уступил "Севилье" со счетом 1:2. Победу севильскому клубу принесли голы Эвера Банеги и Мунира Эль-Хаддади. В составе басков отличился Андер Капа.
"Севилья" осталась на четвертом месте в турнирной таблице Примеры, но догнала по очкам идущий третьим "Атлетико". "Атлетик" остался на девятой позиции.
"Атлетик" – "Севилья" - 1:2 (1:0)
Голы: Капа, 28 - 1:0, Банега, 69 - 1:1, Эль-Хаддади, 74 - 1:2
"Атлетик": Унаи Симон, Капа (Ибаи Гомес, 79), Берчиче (Баленсиага, 25), Мартинес, Нуньес, Дани Гарсия, Весга, Сансет (Де Маркос, 46), Кордоба (Вильялибре, 79), Муниаин, Уильямс (Кодро, 78).
"Севилья": Буну, Диего Карлос, Регилон, Кунде, Навас, Жордан (Мунир, 64), Гудель, Окампос (Васкес, 89), Банега, Сусо (Фернандо, 79), Эн-Несири (де Йонг, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14