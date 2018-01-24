"Севилья" обыграла "Атлетико" и вышла в полуфинал Кубка Испании

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"Севилья" обыграла "Атлетико" и вышла в полуфинал Кубка Испании

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании "Севилья" на своем поле принимала "Атлекико". Севильцы сумели победить в Мадриде, поэтому в отчетной игре были фаворитами, так как очень немногие команды побеждают на "Рамон Санчес Писхуан", а "матрасникам" нужно было выигрывать с разницей в два мяча или 2:3 и выше.

Игра началась с блицкрига "Севильи", хозяева уже на первой минуте забили гол: Сарабия получил мяч на правом фланге, обыграл Эрнандеса, а затем навесил в центр, где подключившийся к атаке защитник Эскудеро опередил Врсалько и в касание отправил мяч в левый угол ворот. К чести "Атлетико", он быстро проснулся и ответил шикарным голом Гризманна. С центра поля выполнил заброс вперед Эрнандес, Гамейро сбросил мяч назад на Антуана Гризманна, а тот с дальней дистанции отправил мяч за шиворот Серхио Рико.

"Атлетико" оставалось забить один гол, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей, поэтому "Севилья" стала чаще оглядываться на свои ворота и вперед большими силами не шла. У гостей же впереди практически нечего не получалось, "Атлетико" никак не мог наладить созидательную игру, часто отправляя мяч поперек поля и назад. Такое развитие событий целиком и полностью устраивало "Севилью", которая еще в первом тайме могла забить второй мяч. Снова Сарабия обыграл на фланге Эрнандеса и навесил в штрафную, там откликнулся на подачу Васкес, но головой пробил мимо.  Тем не менее, уже в начале второй половины игры мяч все же побывал второй раз в сетке ворот Мойи. Хоакин Корреа на скорости ворвался в штрафную "Атлетико", столкнулся с Саулем и упал на газон, арбитр посчитал, что это нарушение тянет на пенальти и указал на "точку". Наказание исполнил Банега, аргентинец пробил в правый угол, Мойя направление угадал, но до мяча не дотянулся.

"Атлетико" теперь нужно было в обязательном порядке забивать дважды. Практически сразу Анхель Корреа мог сравнять счет, однако форвард не сумел в ближнем бою переиграть Рико, запоров выход один на один. Симеоне пошел на риск, выпустив на поле Торреса и Карраско, а затем и Томаса, но результата этот ход не принес. "Севилья" воспользовалась дырами в обороне соперника и в оставшееся время забила третий гол. Васкес с центра поля бросил в прорыв Сарабию, тот убежал к воротам, обыграл Година, а затем отправил мяч в левый угол. "Севилья" выиграла у "Атлетико" на "Рамон Санчес Писхуан" и шагнула в полуфинал Кубка, "матрасникам" же теперь остается сконцентрироваться на чемпионате и Лиге Европы.

"Севилья" – "Атлетико" 3:1

Голы: Эскудеро, 1 – 1:0; Гризманн, 13, - 1:1; Банега с пенальти, 47 – 2:1; Сарабия, 79 – 3:1

"Севилья": Рико, Меркадо, Ленгле, Эскудеро, Навас, Банега, Васкес (Писарро, 84), Н'Зонзи, Х. Корреа (Нолито, 88), Сарабия, Муриэль (Бен Йедер, 73).

"Атлетико": Мойя, Врсалько, Годин, Хименес (Томас, 64), Эрнандес, Коке, Габи (Торрес, 56), Сауль, А. Корреа (Карраско, 60), Гризманн, Гамейро.

Вячеслав Горбачев

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