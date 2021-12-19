"Севилья" обыграла "Атлетико" в матче Ла Лиги

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"Севилья" обыграла "Атлетико" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле обыграла "Атлетико" со счетом 2:1.

Победу севильцам принесли голы Ивана Ракитича и Лукаса Окампоса. В составе гостей отличился Фелипе.

"Севилья", набрав 37 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетико" с 29 очками остался на пятой позиции.

"Севилья" – "Атлетико" - 2:1 (1:1)
Голы: Ракитич, 7 - 1:0, Фелипе, 33 - 1:1, Окампос, 88 - 2:1

"Севилья": Буну, Монтьель (Гудель, 29), Диего Карлос, Кунде, Рекик, Ракитич, Дилэйни, Жордан (Акунья, 54; Аугустинссон, 85), Гомес (Мунир, 84), Окампос, Иван Ромеро (Рафа Мир, 54).

"Атлетико": Облак, Триппьер, Кондогбиа, Фелипе, Эрмосо, Карраско, Коке, Лемар, Льоренте (де Пауль, 40), Суарес (Матеус Кунья, 57), Корреа (Жоау Феликс, 46).

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