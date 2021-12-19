"Севилья" обыграла "Атлетико" в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
В матче 18-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле обыграла "Атлетико" со счетом 2:1.
Победу севильцам принесли голы Ивана Ракитича и Лукаса Окампоса. В составе гостей отличился Фелипе.
"Севилья", набрав 37 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетико" с 29 очками остался на пятой позиции.
"Севилья" – "Атлетико" - 2:1 (1:1)
Голы: Ракитич, 7 - 1:0, Фелипе, 33 - 1:1, Окампос, 88 - 2:1
"Севилья": Буну, Монтьель (Гудель, 29), Диего Карлос, Кунде, Рекик, Ракитич, Дилэйни, Жордан (Акунья, 54; Аугустинссон, 85), Гомес (Мунир, 84), Окампос, Иван Ромеро (Рафа Мир, 54).
"Атлетико": Облак, Триппьер, Кондогбиа, Фелипе, Эрмосо, Карраско, Коке, Лемар, Льоренте (де Пауль, 40), Суарес (Матеус Кунья, 57), Корреа (Жоау Феликс, 46).
Не пропустите: "Барселона" вырвала победу над "Эльче". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 18 декабря
-
"Севилья" обыграла "Атлетико" в матче Ла Лиги
-
"Ренн" победил "Лорьян" в Кубке Франции
-
"Удинезе" уничтожил "Кальяри" в Серии А
-
1
Ракитич вышел на 2-е место среди лучших хорватских бомбардиров в истории Ла Лиги
-
Хави отреагировал на сложную победу "Барселоны" над "Эльче"
-
Лидер "Лиона" отказался от фантастического предложения "Ньюкасла"
-
Алжир стал победителем Кубка арабских наций
-
Агуэро может вернуться в "Манчестер Сити"
-
Моуринью ярко отреагировал на победу "Ромы" в матче с "Аталантой"
-
"Лилль" победил "Осер" в Кубке Франции
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Герте" в Бундеслиге
-
"Арсенал" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
-
"Барселона" с трудом победила "Эльче"
-
"Ювентус" уверенно обыграл "Болонью" в Серии А
-
Комментатор Генич рассказал, от кого "Спартак" хочет избавиться в январе
-
Директор "Барселоны" высказался о будущем Дембеле
-
"Все только начинается". Лидер киевского "Динамо" сделал предложение своей девушке (фото)
-
Роналдо купил бразильский клуб за 70 миллионов долларов
-
В "Динамо" выбрали лучшего игрока по итогам декабря
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14