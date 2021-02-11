"Севилья" обыграла "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

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"Севилья" обыграла "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Севилья" оказалась сильнее "Барселоны".

Ответный матч состоится 3 марта.

"Севилья" - "Барселона" 2:0

Голы: Кунде, 25 - 1:0, Ракитич, 85 - 2:0

"Севилья": Буну, Кунде, Эскудеро (Мунир, 69), Диего Карлос, Алеиш Видаль, Жордан (Гудель, 80), Фернандо, Сусо (Оливер Торрес, 82), Ракитич, Гомес (Рекик, 69), Эн-Несири (де Йонг, 69).

"Барселона": тер Штеген, Умтити, Мингеса, Фирпо, Альба, де Йонг, Бускетс, Педри (Пуч, 85), Дембеле, Гризманн, Месси.

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