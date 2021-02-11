"Севилья" обыграла "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Севилья" оказалась сильнее "Барселоны".
Ответный матч состоится 3 марта.
"Севилья" - "Барселона" 2:0
Голы: Кунде, 25 - 1:0, Ракитич, 85 - 2:0
"Севилья": Буну, Кунде, Эскудеро (Мунир, 69), Диего Карлос, Алеиш Видаль, Жордан (Гудель, 80), Фернандо, Сусо (Оливер Торрес, 82), Ракитич, Гомес (Рекик, 69), Эн-Несири (де Йонг, 69).
"Барселона": тер Штеген, Умтити, Мингеса, Фирпо, Альба, де Йонг, Бускетс, Педри (Пуч, 85), Дембеле, Гризманн, Месси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14