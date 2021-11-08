"Севилья" обыграла "Бетис" и приблизилась к лидерам Ла Лиги

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"Севилья" обыграла "Бетис" и приблизилась к лидерам Ла Лиги

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде обыграла "Бетис" со счетом 2:0.

Победу гостям принесли гол Маркоса Акуньи и автогол Эктора Бельерина.

"Севилья", набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от лидирующего "Реала Сосьедад" на одно очко. "Бетис" с 21 очком остался на пятой позиции.

"Бетис" – "Севилья" - 0:2 (0:0)
Голы: Акунья, 55 - 0:1, Бельерин, 81 (автогол) - 0:2

"Бетис":– Браво, Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо (Хуанми, 63), Каналес, Родригес, Родри (Тельо, 63), Виллиан Жозе (Вильям Карвалью, 46), Фекир (Хоакин, 89).

"Севилья": Буну, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Аугустинссон, 87), Ракитич (Дилэйни, 83), Фернандо, Жордан (Оливер Торрес, 76), Ламела (Гомес, 76), Окампос, Рафа Мир (Мунир, 83).

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