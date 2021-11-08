"Севилья" обыграла "Бетис" и приблизилась к лидерам Ла Лиги
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
В матче 13-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде обыграла "Бетис" со счетом 2:0.
Победу гостям принесли гол Маркоса Акуньи и автогол Эктора Бельерина.
"Севилья", набрав 27 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от лидирующего "Реала Сосьедад" на одно очко. "Бетис" с 21 очком остался на пятой позиции.
"Бетис" – "Севилья" - 0:2 (0:0)
Голы: Акунья, 55 - 0:1, Бельерин, 81 (автогол) - 0:2
"Бетис":– Браво, Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо (Хуанми, 63), Каналес, Родригес, Родри (Тельо, 63), Виллиан Жозе (Вильям Карвалью, 46), Фекир (Хоакин, 89).
"Севилья": Буну, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Аугустинссон, 87), Ракитич (Дилэйни, 83), Фернандо, Жордан (Оливер Торрес, 76), Ламела (Гомес, 76), Окампос, Рафа Мир (Мунир, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14