"Севилья" обыграла "Эльче" в Ла Лиге

Фото: инстаграм Ла Лиги\Автор неизвестен

"Севилья" на своем поле обыграла "Эльче" в матче 24-го тура Ла Лиги.

"Севилья" - "Эльче" - 2:0

Голы: Папу Гомес, 70 - 1:0, Рафа Мир, 75 - 2:0.

"Севилья" - Буну, Рекик, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич (Оливер Торрес, 90), Гомес, Жордан (Дилэйни, 60), Корона (Рафа Мир, 60), Марсьяль (Фернандо, 82), Эн-Несири (Мунир, 46).

"Эльче" - Бадия, Паласиос (Барраган, 39), Роко, Верду, Мохика, Фидель (Пасторе, 58), Маскарель, Гумбау (Кике Перес, 74), Моренте (Хосан, 73), Каррильо, Милья (Пьятти, 74).

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