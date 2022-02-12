"Севилья" обыграла "Эльче" в Ла Лиге
Фото: инстаграм Ла Лиги\Автор неизвестен
"Севилья" на своем поле обыграла "Эльче" в матче 24-го тура Ла Лиги.
"Севилья" - "Эльче" - 2:0
Голы: Папу Гомес, 70 - 1:0, Рафа Мир, 75 - 2:0.
"Севилья" - Буну, Рекик, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич (Оливер Торрес, 90), Гомес, Жордан (Дилэйни, 60), Корона (Рафа Мир, 60), Марсьяль (Фернандо, 82), Эн-Несири (Мунир, 46).
"Эльче" - Бадия, Паласиос (Барраган, 39), Роко, Верду, Мохика, Фидель (Пасторе, 58), Маскарель, Гумбау (Кике Перес, 74), Моренте (Хосан, 73), Каррильо, Милья (Пьятти, 74).
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