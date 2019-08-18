"Севилья" обыграла "Эспаньол" благодаря голу Регилона
В матче 1-го тура чемпионата Испании "Севилья" в гостях обыграла "Эспаньол" со счетом 2:0. Героем матча стал арендованный у "Реала" защитник Серхио Регилон, который забил гол и отдал результативную передачу.
"Эспаньол" – "Севилья" - 0:2 (0:1)
Голы: Регилон, 44 - 0:1, Нолито, 86 - 0:2
"Севилья": Вацлик, Диего Карлос (Кунде, 75), Регилон, Каррису, Навас, Оливер Торрес (Гудель, 76), Фернандо, Окампос (Мунир, 60), Жордан, Нолито, де Йонг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32