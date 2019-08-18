"Севилья" обыграла "Эспаньол" благодаря голу Регилона

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"Севилья" обыграла "Эспаньол" благодаря голу Регилона

В матче 1-го тура чемпионата Испании "Севилья" в гостях обыграла "Эспаньол" со счетом 2:0. Героем матча стал арендованный у "Реала" защитник Серхио Регилон, который забил гол и отдал результативную передачу.

"Эспаньол" – "Севилья" - 0:2 (0:1)
Голы: Регилон, 44 - 0:1, Нолито, 86 - 0:2

"Севилья": Вацлик, Диего Карлос (Кунде, 75), Регилон, Каррису, Навас, Оливер Торрес (Гудель, 76), Фернандо, Окампос (Мунир, 60), Жордан, Нолито, де Йонг.

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