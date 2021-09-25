"Севилья" обыграла "Эспаньол" и вошла в топ-3 в Ла Лиге

Теги севильяэспаньол

"Севилья" обыграла "Эспаньол" и вошла в топ-3 в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Севилья" обыграла "Эспаньол" со счетом 2:0.

Победу севильцам принесли голы Юссефа Эн-Несири и Рафы Мира.

"Севилья", набрав 14 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с шестью очками остался на 15-й позиции.

"Севилья" – "Эспаньол" - 2:0 (1:0)
Голы: Эн-Несири, 13 - 1:0, Рафа Мир, 87 - 2:0

"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич (Фернандо, 56), Дилэйни, Жордан, Окампос (Рекик, 80), Сусо (Ламела, 56), Эн-Несири (Рафа Мир, 70).

"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Мерида (Димата, 46), Дардер, Баре, Алеиш Видаль (Вадильо, 90), Эмбарба (Морон, 78), де Томас, У Лэй (Меламед, 57).

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