"Севилья" обыграла "Эспаньол" и вошла в топ-3 в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Испании "Севилья" обыграла "Эспаньол" со счетом 2:0.
Победу севильцам принесли голы Юссефа Эн-Несири и Рафы Мира.
"Севилья", набрав 14 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с шестью очками остался на 15-й позиции.
"Севилья" – "Эспаньол" - 2:0 (1:0)
Голы: Эн-Несири, 13 - 1:0, Рафа Мир, 87 - 2:0
"Севилья": Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич (Фернандо, 56), Дилэйни, Жордан, Окампос (Рекик, 80), Сусо (Ламела, 56), Эн-Несири (Рафа Мир, 70).
"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Мерида (Димата, 46), Дардер, Баре, Алеиш Видаль (Вадильо, 90), Эмбарба (Морон, 78), де Томас, У Лэй (Меламед, 57).
Не пропустите: "Валенсия" спасла матч с "Атлетиком". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дортмундская "Боруссия" без Холанда проиграла в Гладбахе
-
"Ливерпуль" в феерическом матче не смог обыграть "Брентфорд", но вышел на 1-е место
-
"Интер" не смог обыграть "Аталанту" Миранчука
-
Россия может вновь провести чемпионат мира по футболу
-
Карпин отреагировал на гол Дзюбы в матче с "Крыльями Советов"
Лента новостей
-
Боня ответила Зареме на обвинения в развращении экс-лидера "Спартака"
-
"Севилья" обыграла "Эспаньол" и вошла в топ-3 в Ла Лиге
-
1
Роналду отреагировал на первое поражение "Манчестер Юнайтед" в АПЛ
-
"Лилль" победил "Страсбур" и вошел в топ-10 Лиги 1
-
Дубль Яремчука принес "Бенфике" победу в чемпионате Португалии
-
Киевское "Динамо" уверенно выиграло во Львове
-
"Аякс" вновь одержал крупную победу в Эредивизии
-
Дортмундская "Боруссия" без Холанда проиграла в Гладбахе
-
"Ливерпуль" в феерическом матче не смог обыграть "Брентфорд", но вышел на 1-е место
-
Неудача "Торпедо", разгром "Спартака-2", успех "Оренбурга": результаты 13-го тура ФНЛ
-
"Интер" не смог обыграть "Аталанту" Миранчука
-
"Спартак" уверенно обыграл "Уфу"
-
Дзюба высказался о своем будущем в сборной России
-
Путин ответил Жириновскому на предложение отправить Мамаева и Кокорина в Сибирь
-
Боня рассказала, как Алана Мамаева изменяла Павлу
-
"Ницца" разгромила "Сент-Этьен" и ворвалась в топ-3 в Лиге 1
-
Россия может вновь провести чемпионат мира по футболу
-
ПСВ вновь проиграл в чемпионате Нидерландов
-
"Валенсия" на 95-й минуте спаслась от поражения в матче с "Атлетиком"
-
Карпин отреагировал на гол Дзюбы в матче с "Крыльями Советов"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14