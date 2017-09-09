"Севилья" обыграла "Эйбар" и вышла в лидеры Ла Лиги

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"Севилья" обыграла "Эйбар" и вышла в лидеры Ла ЛигиСегодня в матче 3-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" дома обыграла "Эйбар".

"Севилья" - "Эйбар" - 3:0

Голы: Гансо, 46 - 1:0, Бен Йеддер, 76 - 2:0, Нолито, 90+2 - 3:0.

"Севилья": Рико, Меркадо (Коршья, 72), Каррису, Ленгле, Эскудеро, Н'Зонзи, Навас (Корреа, 79), Сарабия, Гансо (Гайс, 87), Нолито, Бен Йеддер.

"Эйбар": Дмитрович, Капа, Оливейра, Рамис, Хосе Анхель (Бебе, 79), Алехо (Пенья, 40), Гарсия, Эскаланте, Инуи (Ривера, 61), Кике, Энрич.

Напомним, "Валенсия" и "Атлетико" голов не забили. | soccernews.ru

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