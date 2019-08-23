"Севилья" обыграла "Гранаду" в матче 2-го тура Примеры

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"Севилья" обыграла "Гранаду" в матче 2-го тура Примеры

"Севилья" в матче 2-го тура Примеры минимально обыграла "Гранаду".

Победный гол забил Хуан Хордан.

"Гранада" - "Севилья" - 0:1 (0:0)

Гол: Хоан Хордан, 52.

"Гранада": Силва, Кини, Диас, Дуарте, Санчес, Монторо, Вико (Фернандес, 60), Брайс (Рамос, 85), Пуэртас, Сольдадо, Вадильо (Мачис, 59).

"Севилья": Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос, Регилон (Эскудеро, 19), Банега (Гудель, 64), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 86), де Йонг, Нолито, Окампос.

"Севилья" после победы двух матчей заняла 1 место в Примере. "Гранада" расположилась на 12 месте.

Победный гол:

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