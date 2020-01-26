"Севилья" обыграла "Гранаду" в матче Примеры
В рамках 21-го тура испанской Примеры "Севилья" одержала победу над "Гранадой".
Таким образом, "Севилья" поднялась на третье место, а "Гранада" по-прежнему занимает 12-е.
"Севилья" - "Гранада" 2:0
Голы: де Йонг, 11 - 1:0, Нолито, 34 - 2:0
"Севилья": Вацлик, Навас, Регилон, Диего Карлос, Серджи Гомес, Васкес (Гудель, 46), Фернандо, Окампос (Эн-Несири, 86), Оливер Торрес, Нолито (Кунде, 71), де Йонг.
"Гранада": Руй Силва, Дуарте (Вальехо, 86), Диас, Нева, Мартинес, Пуэртас, Гоналон, Эррера, Этеки (Фулькье, 46), Мачис (Вадильо, 78), Сольдадо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14