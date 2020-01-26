"Севилья" обыграла "Гранаду" в матче Примеры

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"Севилья" обыграла "Гранаду" в матче Примеры

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Севилья" одержала победу над "Гранадой".

Таким образом, "Севилья" поднялась на третье место, а "Гранада" по-прежнему занимает 12-е.

"Севилья" - "Гранада" 2:0

Голы: де Йонг, 11 - 1:0, Нолито, 34 - 2:0

"Севилья": Вацлик, Навас, Регилон, Диего Карлос, Серджи Гомес, Васкес (Гудель, 46), Фернандо, Окампос (Эн-Несири, 86), Оливер Торрес, Нолито (Кунде, 71), де Йонг.

"Гранада": Руй Силва, Дуарте (Вальехо, 86), Диас, Нева, Мартинес, Пуэртас, Гоналон, Эррера, Этеки (Фулькье, 46), Мачис (Вадильо, 78), Сольдадо.

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