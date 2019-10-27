"Севилья" обыграла "Хетафе", опередив "Реал" (видео голов)

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"Севилья" обыграла "Хетафе", опередив "Реал" (видео голов)

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Севилья" обыграла "Хетафе" со счетом 2:0. Победу севильскому клубу принесли голы Хавьера "Чичарито" Эрнандеса и Лукаса Окампоса.

Благодаря победе "Севилья" вышла на пятое место в турнирной таблице Примеры, опередив мадридский "Реал". "Хетафе" остался на 10-й позиции.

"Севилья" – "Хетафе" - 2:0 (0:0)
Голы: Эрнандес, 69 - 1:0, Окампос, 78 - 2:0

"Севилья": Вацлик, Регилон, Кунде, Диего Карлос, Навас, Фернандо, Банега, Окампос, Жордан (Васкес, 69), Нолито (Оливер Торрес, 58), Эрнандес (де Йонг, 81).

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