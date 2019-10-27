"Севилья" обыграла "Хетафе", опередив "Реал" (видео голов)
В матче 10-го тура чемпионата Испании "Севилья" обыграла "Хетафе" со счетом 2:0. Победу севильскому клубу принесли голы Хавьера "Чичарито" Эрнандеса и Лукаса Окампоса.
Благодаря победе "Севилья" вышла на пятое место в турнирной таблице Примеры, опередив мадридский "Реал". "Хетафе" остался на 10-й позиции.
"Севилья" – "Хетафе" - 2:0 (0:0)
Голы: Эрнандес, 69 - 1:0, Окампос, 78 - 2:0
"Севилья": Вацлик, Регилон, Кунде, Диего Карлос, Навас, Фернандо, Банега, Окампос, Жордан (Васкес, 69), Нолито (Оливер Торрес, 58), Эрнандес (де Йонг, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гранада
|10
|20
|2
|Барселона
|9
|19
|3
|Реал Сосьедад
|10
|19
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|19
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Реал Вальядолид
|10
|14
|9
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|10
|Хетафе
|10
|13
|11
|Валенсия
|9
|13
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Леванте
|10
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5