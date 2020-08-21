"Севилья" обыграла "Интер" и стала победителем Лиги Европы в шестой раз в истории

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"Севилья" обыграла "Интер" и стала победителем Лиги Европы в шестой раз в истории

"Севилья" обыграла "Интер" в финале Лиги Европы.

В составе победителей дубль оформил Люк Де Йонг, точку в матче поставил Диего Карлос.

"Севилья" - "Интер" - 3:1 (2:2)

Голы: Лукаку, 5 - 0:1, Де Йонг, 12 - 1:1, Де Йонг, 33 - 2:1, Годин, 35 - 2:2, Карлос, 74 - 3:2

"Севилья": Буну, Диего Карлос (Гудель, 86), Кунде, Навас, Регилон, Фернандо, Жордан, Окампос (Мунир, 71), Банега, Сусо (Васкес, 78), де Йонг (Эн-Несири, 85).

"Интер" Ханданович, Янг, де Врей, Бастони, Д`Амброзио (Мозес, 78), Брозович, Гальярдини (Эриксен, 78), Барелла, Годин, Мартинес (Санчес, 78), Лукаку.

Таким образом, "Севилья" стала победителем Лиги Европы шестой раз в истории.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Черная машина хороша - и в свои ворота забила , и в чужие .

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lesnovsky

Ну что, твой Интер опять обделался?... Прям горе... Хе-хе... Первоклашка - на второй год!!!..

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ку-ку)Почему мой?Я настоящий фанат Барселоны в отличие от тебя. Хе-хе ...

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lesnovsky

Про твое фанатство Барселоны расскажи придурку ниже... Хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Севилья,Атлетико,Реал - все выиграли в этом сезоне что-то.Как дела у Барсы?Хе-хе...

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Конте снова лоханулся.Ему уже игрооков из АПЛ купили .Он все равно проигрывает.

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