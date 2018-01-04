"Севилья" обыграла "Кадис", "Лас-Пальмас" сыграл вничью с "Валенсией"

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"Севилья" обыграла "Кадис", "Лас-Пальмас" сыграл вничью с "Валенсией"В первых матчах 1/8 финала кубка Испании "Севилья" в гостях оказалась сильнее "Кадиса", а "Лас-Пальмас" дома упустил победу над "Валенсией".

"Кадис" - "Севилья" - 0:2

Голы: Нолито, 9 - 0:1, Навас, 23 - 0:2.

Нереализованный пенальти: Санчес, 85 ("Кадис").

"Севилья": Рико, Коршья, Кьяер, Лангле, Эскудеро, Н'Зонзи, Писарро, Навас (Сарабия, 85), Банега (Васкес, 73), Нолито, Муриэль (Бен Йеддер, 66).

"Лас-Пальмас" - "Валенсия" - 1:1

Голы: Каллери, 36 - 1:0, Родриго, 85 - 1:1.

"Лас-Пальмас": Чичизола, Симон, Гальвес, Бигас, Эррера (Наварро, 73), Аквилани (Кастеллано, 63), Сампер (Толедо, 88), Тапа, Виера, Момо, Каллери.

"Валенсия": Доменек, Монтойя, Гарай, Везу, Латорре, Перейра (Родриго, 59), Максимович, Кондогбиа (Парехо, 46), Начо, Мина (Гедеш, 66), Дзадза.

Напомним, ранее "Атлетико" разгромил "Льеиду". | soccernews.ru

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