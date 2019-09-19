"Севилья" обыграла "Карабах", АПОЭЛ не смог переиграть "Дюделанж"

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Севилья" обыграла "Карабах" в гостевом матче

В другом матче АПОЭЛ не смог переиграть "Дюделанж".

"Карабах" - "Севилья" - 0:3 (0:0)

Голы: Эрнандес, 62 - 0:1, Эль-Хаддади, 78 - 0:2, Оливер Торрес, 85 - 0:3.

"Карабах": Бегович, Б.Гусейнов, Медведев, А.Гусейнов, Аилтон, Мичел, Гараев (Ибрагимли, 85), Ришард Алмейда, Зубир, Хайме Ромеро (Кинтана, 77), Гуйе (Абдуллаев, 67).

"Севилья": Вацлик, Эскудеро, Кунде, Диегу Карлос, Гудель, Васкес, Оливер Торрес (Даббур, 86), Хоан Хордан (Рони Лопеш, 58), Посо, Эрнандес (Банега, 72), Эль-Хаддади.

АПОЭЛ - "Дюделанж" - 3:4 (0:1)

Голы: Синани, 36 - 0:1, Бернье, 51 - 0:2, Павлович, 54 - 1:2, Де Винсенти, 56 (с пенальти) - 2:2, Павлович, 58 - 3:2, Штольц, 72 - 3:3, Синани, 82 - 3:4.

АПОЭЛ: Белец, Меркис, Иоанну, Гентзоглу, Де Винсенти (Эфрем, 76), Матич, Яколиш (Жоаузинью, 46), Михайлович, Лукас Соуза (Аль-Таамари, 46), Безяк, Павлович.

"Дюделанж": Жубер, Шнелль, Кирш (Лесквой, 63), Бушуари, Покар, Штольц (Колс, 90+3), Гарос, Моррен, Синани, Бернье, Менди (Лави, 67).

Таким образом, у "Севильи" и "Дюделанжа" по 3 очка. У АПОЭЛа и "Карабаха" - 0 баллов.

Не пропустите: ПСВ переиграл "Спортинг", ЛАСК минимально обыграл "Русенборг"| http://soccernews.ru