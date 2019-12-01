"Севилья" обыграла "Леганес" и опередила "Барселону"

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Севилья" обыграла "Леганес" со счетом 1:0. Победный гол в середине второго тайма забил Диего Карлос.

Благодаря победе севильцы вышли на второе место в турнирной таблице Примеры, обойдя "Барселону". "Леганес" остался на 20-м месте.

"Севилья" – "Леганес" - 1:0 (0:0)

Гол: Диего Карлос, 63 - 1:0

"Севилья": Вацлик, Регилон, Диего Карлос, Кунде, Навас, Оливер Торрес (Гудель, 58), Жордан, Васкес, Банега, Нолито (Хиль, 62), де Йонг (Гомес, 83).

Не пропустите: "Фламенго" может заплатить 30 миллионов евро за форварда "Атлетико". | http://soccernews.ru