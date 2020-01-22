"Севилья" обыграла "Леванте" и прошла в 1/8 финала Кубка Испании

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"Севилья" обыграла "Леванте" и прошла в 1/8 финала Кубка Испании

"Севилья" обыграла "Леванте" в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Победный гол забил Лукас Окампос.

"Севилья" - "Леванте" - 3:1 (1:1)

Голы: Фернанду Режес, 13 - 1:0, Дуарте, 31 - 1:1, Окампос, 46 - 2:1, Оливер Торрес, 78 - 3:1.

"Севилья": Вацлик, Хесус Навас, Эскудеро (Регилон, 85), Гомес, Диегу Карлос, Банега (Гудель, 73), Фернанду Режес, Оливер Торрес, де Йонг (Эн-Несири, 81), Нолито, Окампос.

"Леванте": Фернандес, Дуарте, Коке, Клерк, Везу, Рочина (Рохер, 79), Кампанья, Радойя, Моралес (Мелеро, 59), Эрнани, Леон (Майораль, 59).

Таким образом, "Севилья" прошла в следующий этап турнира.

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