"Севилья" обыграла "Леванте" и прошла в 1/8 финала Кубка Испании
"Севилья" обыграла "Леванте" в матче 1/16 финала Кубка Испании.
Победный гол забил Лукас Окампос.
"Севилья" - "Леванте" - 3:1 (1:1)
Голы: Фернанду Режес, 13 - 1:0, Дуарте, 31 - 1:1, Окампос, 46 - 2:1, Оливер Торрес, 78 - 3:1.
"Севилья": Вацлик, Хесус Навас, Эскудеро (Регилон, 85), Гомес, Диегу Карлос, Банега (Гудель, 73), Фернанду Режес, Оливер Торрес, де Йонг (Эн-Несири, 81), Нолито, Окампос.
"Леванте": Фернандес, Дуарте, Коке, Клерк, Везу, Рочина (Рохер, 79), Кампанья, Радойя, Моралес (Мелеро, 59), Эрнани, Леон (Майораль, 59).
Таким образом, "Севилья" прошла в следующий этап турнира.
А еще: "Сарагоса" обыграла "Мальорку" и вышла в 1/8 финала Кубка Испании| http://soccernews.ru
главное
-
"Челси" в большинстве не смог обыграть "Арсенал" в АПЛ
-
"Наполи" обыграл "Лацио" и вышел полуфинал Кубка Италии
-
Агуэро помог "Манчестер Сити" обыграть "Шеффилд"
-
Замдиректора "Сочи" отказался отвечать на вопрос о возможном срыве аренды Кокорина
-
Мутко не вошел в состав нового правительства Российской Федерации
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 января
-
"Лион" переиграл "Лилль" по пенальти в полуфинале Кубка Франции
-
"Севилья" обыграла "Леванте" и прошла в 1/8 финала Кубка Испании
-
"Кристал Пэлас" проиграл "Саутгемптону", "Борнмут" выиграл у "Брайтона" и другие итоги матчей АПЛ
-
"Челси" в большинстве не смог обыграть "Арсенал" в АПЛ
-
"Наполи" обыграл "Лацио" и вышел полуфинал Кубка Италии
-
"Ньюкасл" вырвал ничью у "Эвертона", забив 2 гола на 94-й и 95-й минутах
-
Перишич рассказал о своих планах на будущее
-
Агуэро помог "Манчестер Сити" обыграть "Шеффилд"
-
Замдиректора "Сочи" отказался отвечать на вопрос о возможном срыве аренды Кокорина
-
"Осасуна" переиграла "Рекреативо" в матче Кубка Испании
-
Агент Кокорина высказался о ситуации с арендой игрока в "Сочи"
-
"Сарагоса" обыграла "Мальорку" и вышла в 1/8 финала Кубка Испании
-
Мутко не вошел в состав нового правительства Российской Федерации
-
Sky Sport Italia: "Интер" заключил контракт с Мозесом
-
Клуб Бекхэма интересуется форвардом "Манчестер Сити" Агуэро
-
Хадсон-Одои, Канте и Озил в старте на матч "Челси" - "Арсенал"
-
АЗ обыграл "Осс" и вышел в четвертьфинал Кубка Голландии
-
Суарес приступил к восстановлению после операции на колене
-
Состоялась жеребьёвка квалификации ЧМ-2022 в Африке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14