"Севилья" обыграла "МЮ" и вышла в финал Лиги Европы
"Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" в 1/2 финала Лиги Европы.
В составе победителей голами отметились Сусо и Люк де Йонг.
"Севилья" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1
Голы: Фернандеш, 9 (пенальти) - 0:1, Сусо, 26 - 1:1, де Йонг, 78 - 2:1.
"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Регилон, Диего Карлос, Фернандо, Жордан (Гудель, 88), Сусо (Васкес, 75), Банега, Окампос (Мунир, 56), Эн-Несири (де Йонг, 56).
"Манчестер Юнайтед ": Де Хеа, Уильямс (Фосу-Менса, 87), Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд (Джеймс, 88).
Таким образом, "Севилья" проходит в финал Лиги Европы, где встретится с победителем пары "Интер" - "Шахтер".
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