"Севилья" обыграла "МЮ" и вышла в финал Лиги Европы

3 Теги севильяманчестер юнайтед

"Севилья" обыграла "МЮ" и вышла в финал Лиги Европы

"Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" в 1/2 финала Лиги Европы.

В составе победителей голами отметились Сусо и Люк де Йонг.

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1

Голы: Фернандеш, 9 (пенальти) - 0:1, Сусо, 26 - 1:1, де Йонг, 78 - 2:1.

"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Регилон, Диего Карлос, Фернандо, Жордан (Гудель, 88), Сусо (Васкес, 75), Банега, Окампос (Мунир, 56), Эн-Несири (де Йонг, 56).

"Манчестер Юнайтед ": Де Хеа, Уильямс (Фосу-Менса, 87), Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд (Джеймс, 88).

Таким образом, "Севилья" проходит в финал Лиги Европы, где встретится с победителем пары "Интер" - "Шахтер".

Не пропустите: Игроки "МЮ" и "Севильи" встали на колено перед полуфинальным матчем Лиги Европы | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вандерфульный футбол,дамы и господа!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Прокатили Пенальти Юнайтед до остановки!Ха-ха!

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Карлыч69
Карлыч69

Молодцы. Дали под жопу английскому мешку. Не зря Севилью считают королями ЛЕ.

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