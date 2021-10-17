"Севилья" обыграла "Сельту" и догнала "Реал"
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде обыграла "Сельту" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Рафа Мир.
"Севилья", набрав 17 очков, делит 2-4 места с "Реалом" и "Атлетико". "Сельта" с 7 очками осталась на 16-й позиции.
"Сельта" – "Севилья" - 0:1 (0:0)
Гол: Рафа Мир, 54 - 0:1
"Сельта": Дитуро, Мальо, Мурильо, Айду, Галан, Денис Суарес, Мендес, Бельтран (Гальярдо, 81), Нолито (Серви, 73), Аспас, Санти Мина.
"Севилья": Буну, Навас, Фернандо, Рекик, Аугустинссон, Ракитич (Сусо, 53), Гудель, Жордан (Оскар Родригес, 73), Окампос (Акунья, 73), Оливер Торрес (Дилэйни, 53), Рафа Мир (Ламела, 66).
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|Команда
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|Севилья
|20
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|20
|33
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
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|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14