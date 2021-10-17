"Севилья" обыграла "Сельту" и догнала "Реал"

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"Севилья" обыграла "Сельту" и догнала "Реал"

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Севилья" на выезде обыграла "Сельту" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Рафа Мир.

"Севилья", набрав 17 очков, делит 2-4 места с "Реалом" и "Атлетико". "Сельта" с 7 очками осталась на 16-й позиции.

"Сельта" – "Севилья" - 0:1 (0:0)
Гол: Рафа Мир, 54 - 0:1

"Сельта": Дитуро, Мальо, Мурильо, Айду, Галан, Денис Суарес, Мендес, Бельтран (Гальярдо, 81), Нолито (Серви, 73), Аспас, Санти Мина.

"Севилья": Буну, Навас, Фернандо, Рекик, Аугустинссон, Ракитич (Сусо, 53), Гудель, Жордан (Оскар Родригес, 73), Окампос (Акунья, 73), Оливер Торрес (Дилэйни, 53), Рафа Мир (Ламела, 66).

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