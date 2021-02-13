"Севилья" обыграла "Уэску" и обошла "Барселону"
В матче 23-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле обыграла "Уэску" со счетом 1:0. Единственный гол забил Мунир Эль-Хаддади.
"Севилья", набрав 45 очков, опередила "Барселону" и вышла на третье место в турнирной таблице Примеры. "Уэска" (16) осталась на последней, 20-й позиции.
"Севилья" – "Уэска" - 1:0 (0:0)
Гол: Эль-Хаддади, 57 - 1:0
"Севилья": Буну, Гомес, Рекик, Диего Карлос, Ракитич (Жордан, 65), Алеиш Видаль (Кунде, 81), Оливер Торрес (Фернандо, 81), Гудель, Гомес (Сусо, 75), де Йонг (Эн-Несири, 65), Мунир.
"Уэска": Альваро Фернандес, Галан, Сильва (Инсуа, 16), Сиовас, Маффео, Думбия (Феррейро, 60), Сеоане, Микель Рико (Хуан Карлос, 81), Пулидо (Серхио Гомес, 81), Рафа Мир, Окадзаки (Дани Эскриче, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14