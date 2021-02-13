"Севилья" обыграла "Уэску" и обошла "Барселону"

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"Севилья" обыграла "Уэску" и обошла "Барселону"

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле обыграла "Уэску" со счетом 1:0. Единственный гол забил Мунир Эль-Хаддади.

"Севилья", набрав 45 очков, опередила "Барселону" и вышла на третье место в турнирной таблице Примеры. "Уэска" (16) осталась на последней, 20-й позиции.

"Севилья" – "Уэска" - 1:0 (0:0)
Гол: Эль-Хаддади, 57 - 1:0

"Севилья": Буну, Гомес, Рекик, Диего Карлос, Ракитич (Жордан, 65), Алеиш Видаль (Кунде, 81), Оливер Торрес (Фернандо, 81), Гудель, Гомес (Сусо, 75), де Йонг (Эн-Несири, 65), Мунир.

"Уэска": Альваро Фернандес, Галан, Сильва (Инсуа, 16), Сиовас, Маффео, Думбия (Феррейро, 60), Сеоане, Микель Рико (Хуан Карлос, 81), Пулидо (Серхио Гомес, 81), Рафа Мир, Окадзаки (Дани Эскриче, 60).

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