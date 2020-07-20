"Севилья" обыграла "Валенсию", "Сельта" и "Эспаньол" разошлись миром и другие итоги матчей Ла Лиги

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"Севилья" обыграла "Валенсию", "Сельта" и "Эспаньол" разошлись миром и другие итоги матчей Ла Лиги

"Севилья" обыграла "Валенсию", "Атлетико" сыграл вничью с "Сосьедадом", "Реал" и "Леганес" обменялись голами, а "Эспаньол" и "Сельта" разошлись миром в рамках 38-го тура Примеры.

"Валенсия", в которой выступает российский игрок Черышев, не попала в еврокубки на следующий сезон.

"Севилья" - "Валенсия" - 1:0 (0:0)

Гол: Регилон, 55.

"Севилья": Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Гудель, Оливер Торрес (Васкес, 79), Хоан Хордан, де Йонг (Сусо, 71), Окампос (С.Гомес, 85), Эль-Хаддади (Эн-Несири, 71).

"Валенсия": Доменеч, Васс (Коррейа, 82), Мангала, Флоренци, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен (Кондогбья, 82), Гамейро, Гонсалу Гедеш (Солер, 22), М.Гомес (Ли Кан Ин, 71), Торрес (Собрино, 71).

"Атлетико" - "Реал Сосьедад" - 1:1 (1:0)

Голы: Коке, 30 - 1:0, Янузай, 87 - 1:1.

"Атлетико": Облак, Савич, Триппьер (Хименес, 78), Фелипе, Лоди, Коке, Эррера, Партей (Феррейра-Карраско, 56), Диегу Коста (Корреа, 56), Мората (М.Льоренте, 65), Витоло (Жоау Феликс, 56).

"Реал Сосьедад": Мойя, Монреаль, Д.Льоренте (Элустондо, 46), Горосабель (Барренечеа, 46), Ле Норман, Мерино, Субельдия, Субименди, Эдегор (Порту, 65), Оярсабаль (Янузай, 78), Исак (Виллиан Жозе, 64).

"Леганес" - "Реал" - 2:2 (1:1)

Голы: Серхио Рамос, 9 - 0:1, Хиль, 45+1 - 1:1, Асенсио, 52 - 1:2, Ассале, 78 - 2:2.

"Леганес": Куэльяр, Росалес, Сиовас, Сильва, Бустинса, Тарин (Меса, 55), Ресио (Ассале, 55), Амаду (Авилес, 78), Хиль, Руибаль (Оскар Родригес, 46), Гарридо (Герреро, 46).

"Реал": Ареола, Серхио Рамос (Начо, 46), Менди, Эдер Милитау, Иско, Каземиру (Кроос, 61), Вальверде, Бензема (Б.Диас, 61), Васкес, Асенсио (Йович, 61), Винисиус Жуниор.

"Эспаньол" - "Сельта" - 0:0

"Эспаньол": Оласабаль, Дидак Вила, Давид Лопес (Налдо, 81), Пипа, Кабрера, Мелендо (Варгас, 63), Меламед (Педроса, 81), Эмбарба, Рока (Санчес, 80), У Лэй (Кампусано, 72), Лосано.

"Сельта": Вильяр, Мурильо, Оласа, Мальо, Айду, Бельтран (Диоп, 88), Мендес (Фернандес, 86), Брадарич (Йокушлу, 78), Систо (Хакобо Гонсалес, 88), Санти Мина, Аспас.

"Осасуна" - "Мальорка" - 2:2

Голы: Адриан, 21 - 0:1, Лумор, 45 - 1:1, Будимир, 65 - 1:2, Иньиго Перес, 68 - 2:2

"Осасуна": Рубен Мартинес, Ронкалья, Тони Лато (Эступиньян, 66), Видаль, Давид Гарсия, Мерида (Монкайола, 59), Ойер Санхурхо (Иньиго Перес, 58), Барха (Мартинес, 81), Роберто Торрес, Арнаис, Адриан (Орос, 80).

"Мальорка": Парера, Кампос, Лумор (Пратс, 87), Вальент, Баба (Обрадор, 87), Посо, Фебас (Трайковски, 74), Дани Родригес, Лаго Джуниор (Кубо, 59), Будимир, Чаваррия (Севилья, 59).

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4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
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8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
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