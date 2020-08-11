"Севилья" обыграла "Вулверхэмптон" и сыграет в полуфинале Лиги Европы

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"Севилья" обыграла "Вулверхэмптон" и сыграет в полуфинале Лиги Европы

В матче 1/4 финала Лиги Европы испанская "Севилья" обыграла английский "Вулверхэмптон" и завоевала путевку в полуфинал. Победу севильцам принес Лукас Окампос, который отличился на 88-й минуте. Стоит отметить, что на 13-й минуте форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес не реализовал пенальти.

В полуфинале "Севилья" встретится с "Манчестер Юнайтед". Матч состоится 16 августа.

"Вулверхэмптон" Англия – "Севилья" Испания - 0:1 (0:0)
Гол: Окампос, 88 - 0:1

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Рубен Винагре, Боли, Коуди, Доэрти, Моутинью (Нету, 71), Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Траоре (Диогу Жота, 79), Хименес.

"Севилья": Буну, Навас, Регилон, Кунде, Диего Карлос, Жордан (Васкес, 85), Банега, Сусо (Мунир, 89), Фернандо, Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 85).

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