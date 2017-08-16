"Севилья" обыгрывает "Башакшехир", "Селтик" громит "Астану"
Сегодня в первых матчах Лиги Чемпионов за выход в групповую стадию турнира испанская "Севилья" на выезде обыграла турецкий "Башакшехир", а шотландский "Селтик" дома разгромил казахстанскую "Астану".
"Башакшехир" - "Севилья" - 1:2
Голы: Эскудеро, 16 - 0:1, Элиа, 64 - 1:1, Бен Йеддер, 84 - 1:2.
"Башакшехир": Бабаджан, Жуниор, Аттама, Епуряну, Клиши, Текдемир, Белезоглу (Инлер, 83), Вишча (Фрай, 63), Моссоро (Наполеони, 82), Элиа, Адебайор.
"Севилья": Рико, Меркадо, Пареха, Ленгле, Эскудеро, Н'Зонзи, Писарро, Банега, Монтойя (Нолито, 63), Бен Йеддер (Крон-Дели, 86), Корреа (Навас, 83).
"Селтик" - "Астана" - 5:0
Голы: Постников, 32 - 1:0 (автогол), Синклэйр, 42 - 2:0, Синклэйр, 60 - 3:0, Форрест, 79 - 4:0, Гриффитс, 88 - 5:0.
"Селтик": Гордон, Лустиг, Биттон, Шимунович, Тирни, Нтчам, Браун, Форрест (Армстронг, 82), Рогич (Макгрегор, 63), Синклэйр, Гриффитс.
"Астана": Мокин, Шитов, Постников, Логвиненко (Бейсебеков, 66), Шомко, Твумаси, Маевский, Кляйнхайслер, Томасов (Муртазаев, 77), Мужиков (Граховац, 82), Кабананга.
Напомним, ранее в матче Лиги Европы "Зенит" уступил "Утрехту". | soccernews.ru
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