"Севилья" обыгрывает "Башакшехир", "Селтик" громит "Астану"

Сегодня в первых матчах Лиги Чемпионов за выход в групповую стадию турнира испанская "Севилья" на выезде обыграла турецкий "Башакшехир", а шотландский "Селтик" дома разгромил казахстанскую "Астану".

"Башакшехир" - "Севилья" - 1:2

Голы: Эскудеро, 16 - 0:1, Элиа, 64 - 1:1, Бен Йеддер, 84 - 1:2.

"Башакшехир": Бабаджан, Жуниор, Аттама, Епуряну, Клиши, Текдемир, Белезоглу (Инлер, 83), Вишча (Фрай, 63), Моссоро (Наполеони, 82), Элиа, Адебайор.

"Севилья": Рико, Меркадо, Пареха, Ленгле, Эскудеро, Н'Зонзи, Писарро, Банега, Монтойя (Нолито, 63), Бен Йеддер (Крон-Дели, 86), Корреа (Навас, 83).

"Селтик" - "Астана" - 5:0

Голы: Постников, 32 - 1:0 (автогол), Синклэйр, 42 - 2:0, Синклэйр, 60 - 3:0, Форрест, 79 - 4:0, Гриффитс, 88 - 5:0.

"Селтик": Гордон, Лустиг, Биттон, Шимунович, Тирни, Нтчам, Браун, Форрест (Армстронг, 82), Рогич (Макгрегор, 63), Синклэйр, Гриффитс.

"Астана": Мокин, Шитов, Постников, Логвиненко (Бейсебеков, 66), Шомко, Твумаси, Маевский, Кляйнхайслер, Томасов (Муртазаев, 77), Мужиков (Граховац, 82), Кабананга.

Напомним, ранее в матче Лиги Европы "Зенит" уступил "Утрехту". | soccernews.ru