"Севилья" одержала победу над "Вальядолидом" в Примере

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"Севилья" одержала победу над "Вальядолидом" в Примере

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Севилья" в гостях обыграла "Вальядолид" со счетом 2:0. Победу андалусийцам принесли голы Роке Месы и Мунира Эль-Хаддади.

Благодаря победе "Севилья" вышла на пятое место в турнирной таблице Примеры. "Вальядолид" остался на 16-й позиции.

"Вальядолид" – "Севилья" - 0:2 (0:0)
Голы: Меса, 84 - 0:1, Эль-Хаддади, 90+2 - 0:2

"Севилья": Сориано, Меркадо, Каррису, Гомес (Меса, 80), Гоналон, Сарабия, Банега, Васкес (Сальватьерра, 71), Промес, Бен-Йеддер (Кьер, 86), Эль-Хаддади.

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