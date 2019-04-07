"Севилья" одержала победу над "Вальядолидом" в Примере
В матче 31-го тура чемпионата Испании "Севилья" в гостях обыграла "Вальядолид" со счетом 2:0. Победу андалусийцам принесли голы Роке Месы и Мунира Эль-Хаддади.
Благодаря победе "Севилья" вышла на пятое место в турнирной таблице Примеры. "Вальядолид" остался на 16-й позиции.
"Вальядолид" – "Севилья" - 0:2 (0:0)
Голы: Меса, 84 - 0:1, Эль-Хаддади, 90+2 - 0:2
"Севилья": Сориано, Меркадо, Каррису, Гомес (Меса, 80), Гоналон, Сарабия, Банега, Васкес (Сальватьерра, 71), Промес, Бен-Йеддер (Кьер, 86), Эль-Хаддади.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Валенсия
|31
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|30
|23