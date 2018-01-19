"Севилья" опережает "Интер" в гонке за Старриджем

Форвард "Ливерпуля" Дэниэл Старридж, скорее всего, в течение зимнего трансферного окна станет игроком "Севильи".

Как сообщает Football Italia, андалусийский клуб опережает "Интер" в гонке за 28-летним англичанином. "Нервионцы" ближе к договорённости с "красными", чем "нерадзурри".

"Севилья" готова арендовать Старриджа до конца сезона с обязательством выкупа, а "Интер" включать в сделку пункт об обязательном трансфере не хочет, в то время как это условие является принципиальным для "Ливерпуля".

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