"Севилья" опережает "Милан" в борьбе за одного из лидеров "Марселя"

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"Севилья" опережает "Милан" в борьбе за одного из лидеров "Марселя"

Полузащитник "Марселя" Флориан Товен может перейти в "Севилью", сообщает Tuttomercato.

По сведениям издания, в борьбе за футболиста испанский клуб опережает "Милан". Контракт хавбека с "Марселем" истекает летом 2021 года, поэтому он может достаться новому клубу бесплатно. Поэтому французы готовы продать хавбека в январе, но хотят получить за него около 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Товен провел за Марсель 12 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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