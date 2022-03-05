"Севилья" определилась с будущим арендованного Марсьяля
Фото инстаграм Антони Марсьяля
Нападающий Антони Марсьяль по окончании нынешнего сезона вернётся в "Манчестер Юнайтед", утверждает Express.
По сведениям издания, "Севилья" не планирует выкупать француза ближайшим летом или продлевать его аренду.
Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 32 миллиона евро.
Марсьяль присоединился к "Севилье" в январе, сыграл 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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