"Севилья" определилась с будущим арендованного Марсьяля

Теги манчестер юнайтедсевильяантони марсьяльтрансферы

"Севилья" определилась с будущим арендованного Марсьяля

Фото инстаграм Антони Марсьяля

Нападающий Антони Марсьяль по окончании нынешнего сезона вернётся в "Манчестер Юнайтед", утверждает Express.

По сведениям издания, "Севилья" не планирует выкупать француза ближайшим летом или продлевать его аренду.

Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 32 миллиона евро.

Марсьяль присоединился к "Севилье" в январе, сыграл 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Марсьяль может перейти в "Интер". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Классон расторг контракт с "Краснодаром"

Официально: Классон расторг контракт с "Краснодаром"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов