"Севилья" определилась с будущим Монтеллы

"Севилья" не будет увольнять Винченцо Монтеллу после разгромного поражения от "Барселоны" (0:5) в финале Кубка Испании.

Как сообщает источник, команду покинет спортивный директор Оскар Ариас, а наставник продолжит работать в клубе.

"Мы находимся на пороге изменений, так как знаем, что в этом году были допущены ошибки, которые нужно исправить", - заявил президент клуба Хосе Кастро.

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