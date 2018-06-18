"Севилья" определилась с заменой для Нзонзи

Теги севильястивен нзонзиреал мадридмаркос льоренте

"Севилья" определилась с заменой для Нзонзи

"Севилья" определилась с заменой для полузащитника Стивена Нзонзи, который близок к переходу в "Арсенал".

Как сообщает AS, "нервионцы" намерены подписать хавбека мадридского "Реала" Маркоса Льоренте, который испытывает дефицит игровой практики в королевском клубе.

В прошлом сезоне 23-летний футболист сыграл за "сливочных" всего 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: На этой неделе "Барселона" планирует закрыть свой первый входящий трансфер. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов