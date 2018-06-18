"Севилья" определилась с заменой для Нзонзи

"Севилья" определилась с заменой для полузащитника Стивена Нзонзи, который близок к переходу в "Арсенал".

Как сообщает AS, "нервионцы" намерены подписать хавбека мадридского "Реала" Маркоса Льоренте, который испытывает дефицит игровой практики в королевском клубе.

В прошлом сезоне 23-летний футболист сыграл за "сливочных" всего 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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