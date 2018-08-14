"Севилья" определилась с заменой для Нзонзи

"Севилья" определилась с заменой для полузащитника Стивена Нзонзи, который близок к переходу в "Рому".

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, андалусийский клуб нацелился на хавбека "Интера" Жоау Мариу, который не прижился в миланской команде.

Напомним, что в прошлом сезоне португалец выступал на правах аренды за "Вест Хэм", сыграл 14 матчей и забил 2 гола.

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