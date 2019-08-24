"Севилья" опубликовала заявление о состоянии здоровья Регилона, получившего травму головы

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"Севилья" опубликовала заявление о состоянии здоровья Регилона, получившего травму головы

Защитник "Севильи" Серхио Регилон получил травму головы во время матча второго тура Примеры против "Гранады".

22-летний футболист после столкновения с Виктором Диасом вынужденно покинул поле и был госпитализирован.

У воспитанника "Реала" было подозрение на сотрясение мозга, но всё обошлось. Игрока выписали из больницы ещё вчера вечером.

Напомним, что "Севилья" арендовала Регилона до конца текущего сезона без права выкупа.

Не пропустите: "Севилья" обыграла "Гранаду" в матче 2-го тура Примеры. | http://soccernews.ru
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