"Севилья" опубликовала заявление о состоянии здоровья Регилона, получившего травму головы

Защитник "Севильи" Серхио Регилон получил травму головы во время матча второго тура Примеры против "Гранады".

22-летний футболист после столкновения с Виктором Диасом вынужденно покинул поле и был госпитализирован.

У воспитанника "Реала" было подозрение на сотрясение мозга, но всё обошлось. Игрока выписали из больницы ещё вчера вечером.

Напомним, что "Севилья" арендовала Регилона до конца текущего сезона без права выкупа.

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