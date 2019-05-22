"Севилья" осталась без главного тренера

Теги севильяхоакин капаррос

"Севилья" осталась без главного тренера

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что 63-летний специалист не совсем уйдет из клуба. Он будет работать в структуре "Севильи".

О том, кто займет его пост, станет известно в скором времени.

Таким образом завтрашний товарищеский матч с "Симбой" станет последним для команды под руководством Капарроса. 

Специалист возглавил клуб 15 марта этого года после ухода Мачина. Договор был рассчитан до конца сезона-2018/19.

"Севилья" занимает 6 место в турнирной таблице Примеры, набрав 59 баллов.

Не пропустите: "Эспаньол" – "Реал Сосьедад" - 2:0, "Вальядолид" – "Валенсия" - 0:2, "Хетафе" – "Вильярреал" - 2:2, "Севилья" – "Атлетик" - 2:0 (видеообзоры матчей)| http://soccernews.ru
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