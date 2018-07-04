"Севилья" отказала "Барселоне" в переговорах по Лангле

"Севилья" отказала каталонской "Барселоне" в переговорах по своему защитнику Клеману Лангле, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" попытались выйти на контакт с андалусийцами, чтобы обсудить снижение трансферной стоимости 23-летнего бека. Однако "красно-белые" отказались вести переговоры, сославшись на то, что продадут француза только за сумму в 35 миллионов евро, которая прописана в качестве клаусулы игрока.

Напомним, Лангле уже уведомил "Севилью" о своем решении перейти в "Барселону". | soccernews.ru