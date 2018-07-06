"Севилья" отказала "Барселоне" в розыгрыше Суперкубка Испании из одного матча

Президент "Севильи" Хосе Кастро заявил, что клуб не намерен играть за Суперкубок Испании в формате из одного матча.

"Мы отказываемся разыгрывать Суперкубок в один матч. Мы планируем сыграть два матча за трофей", - цитирует Кастро Marca.

Стоит отметить, что провести матч за Суперкубок Испании в Марокко "Севильи" предлагала испанская футбольная федерация и "Барселона".

Таким образом, Суперкубок будет разыгран в традиционном форме из двух матчей на поле каждой из команд.

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