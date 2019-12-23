"Севилья" отказала ЦСКА в аренде форварда

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"Севилья" отказала ЦСКА в аренде форварда

ЦСКА не сумел договориться по аренде израильского нападающего "Севильи" Мунаса Даббура, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, испанский клуб не заинтересован в аренде игрока, а согласен только на его немедленную продажу.

Даббур перешел в "Севилью" в летнее трансферное окно из "Ред Булл Зальцбург" за 17 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний израильтянин провел за испанский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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