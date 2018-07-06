"Севилья" отклонила предложение Федерации футбола Испании о розыгрыше Суперкубка страны в одном матче

"Севилья" отклонила предложение Королевской испанской федерации футбола о розыгрыше Суперкубка страны в одном матче.

Так. по сведениям El Mundo Deportivo, "красно-белых" не устроили предполагаемые дата и место проведения поединка за трофей - 12-е августа в марокканском Танжере. Ввиду этого, испанская федерация футбола отложила решение вопроса с форматом проведения розыгрыша Суперкубка страны до ближайшего понедельника.

Напомним, за Суперкубок Испании "Севилья" будет бороться с "Барселоной". | soccernews.ru