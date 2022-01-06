"Севилья" отклонила предложение "Ньюкасла" по Диего Карлосу
Фото: инстаграм Карлоса/Автор неизвестен
"Ньюкасл" намерен существенно усилить линию обороны в зимнее трансферное окно, сообщает инсайдер издания The Athletic Давид Орнштейн.
По информации источника, "Севилья" ответила отказом на предложение английского клуба по бразильскому защитнику Диего Карлосу.
Отмечается, что интерес к футболисту со стороны "сорок" не закончился после отказа испанского клуба.
Сообщается, что главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет подписать одного, или, в идеальном варианте двух центральных защитников в январе.
Также не пропустите: Агент Габигола прокомментировал новость об интересе "Зенита". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Верона" обыграла "Специю" в Серии А
-
"Лацио" вырвал ничью у "Эмполи" в Серии А
-
Сразу четыре основных игрока "Реала" вернулись после травм и коронавируса
-
Эд Вудворд покинет "Манчестер Юнайтед" 1 февраля. Стала известна его замена
-
"Краснодар" сделал предложение экс-тренеру "Лейпцига"
-
Джеррард высказался о возможном подписании Коутиньо в "Астон Виллу"
-
1
Эвра обратился к футболистам "Манчестер Юнайтед"
-
Марсело высказался об игре за "Реал Мадрид"
-
Влахович мечтает играть в Ла Лиге
-
"Севилья" отклонила предложение "Ньюкасла" по Диего Карлосу
-
Агент Игнатьева прокомментировал алкогольные похождения игрока
-
Хосеп Гвардиола заразился коронавирусом
-
"Барселона" теряет двух основных игроков
-
1
Экс-звезда АПЛ считает, что трансфер Роналду был ошибкой для "Манчестер Юнайтед"
-
Мбаппе высказался о победе в Лиге чемпионов с ПСЖ
-
Генеральный директор "Интера" высказался о вакцинации
-
"Локомотив" расторгнет контракт с Зе Луишем
-
Три клуба АПЛ поспорят за Рэмзи
-
Агент Габигола прокомментировал новость об интересе "Зенита"
-
Назван лучший тренер Серии А в декабре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18