"Севилья" отклонила предложение "Ньюкасла" по Диего Карлосу

Фото: инстаграм Карлоса/Автор неизвестен

"Ньюкасл" намерен существенно усилить линию обороны в зимнее трансферное окно, сообщает инсайдер издания The Athletic Давид Орнштейн.

По информации источника, "Севилья" ответила отказом на предложение английского клуба по бразильскому защитнику Диего Карлосу.

Отмечается, что интерес к футболисту со стороны "сорок" не закончился после отказа испанского клуба.

Сообщается, что главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет подписать одного, или, в идеальном варианте двух центральных защитников в январе.

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