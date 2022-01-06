"Севилья" отклонила предложение "Ньюкасла" по Диего Карлосу

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"Севилья" отклонила предложение "Ньюкасла" по Диего КарлосуФото: инстаграм Карлоса/Автор неизвестен

"Ньюкасл" намерен существенно усилить линию обороны в зимнее трансферное окно, сообщает инсайдер издания The Athletic Давид Орнштейн.

По информации источника, "Севилья" ответила отказом на предложение английского клуба по бразильскому защитнику Диего Карлосу.

Отмечается, что интерес к футболисту со стороны "сорок" не закончился после отказа испанского клуба.

Сообщается, что главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет подписать одного, или, в идеальном варианте двух центральных защитников в январе.

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