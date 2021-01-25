"Севилья" отклонила щедрое предложение "Вест Хэма" по Эн-Несири

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"Севилья" отклонила щедрое предложение "Вест Хэма" по Эн-Несири

Лондонский "Вест Хэм" предпринял попытку купить нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Несири, пишет Estadio Deportivo.

По информации источника, "молотобойцы" предложили за марокканца 33 миллиона евро, однако получили отказ.

"Севилья" намерена сохранить 23-летнего футболиста в составе до лета. В текущем сезоне он забил 16 голов в 27 матчах.

Не исключено, что до закрытия зимнего трансферного окна "Вест Хэм" увеличит предложение по Эн-Несири до 40 миллионов.

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