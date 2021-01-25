"Севилья" отклонила щедрое предложение "Вест Хэма" по Эн-Несири
Лондонский "Вест Хэм" предпринял попытку купить нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Несири, пишет Estadio Deportivo.
По информации источника, "молотобойцы" предложили за марокканца 33 миллиона евро, однако получили отказ.
"Севилья" намерена сохранить 23-летнего футболиста в составе до лета. В текущем сезоне он забил 16 голов в 27 матчах.
Не исключено, что до закрытия зимнего трансферного окна "Вест Хэм" увеличит предложение по Эн-Несири до 40 миллионов.
Не пропустите: Сына Диего Симеоне зовут в Англию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Рома" готова заплатить крупную сумму за форварда сборной Украины
-
Соболев не исключил, что Тедеско останется в "Спартаке"
-
Стало известно место проведения матча квалификации ЧМ-2022 Словакия - Россия
-
Моуринью - о Бэйле: "Игровое время нужно заслужить"
-
Глушаков оценил трансферную политику "Спартака" и "Локомотива"
-
"Челси" сегодня уволит Лэмпарда и назначит Тухеля
-
"Не лысый": Ибрагимовича уличили в использовании фотошопа
-
Бельгийский клуб договорился об аренде нападающего ЦСКА Гайча
-
Соболев рассказал, как Черчесов парится в бане вместе с игроками сборной России
-
"Ювентус" нацелился на хавбека "Баварии"
-
СМИ: "Спартак" ещё не делал "Аяксу" предложений по Промесу
-
Только один игрок стартовал в новом клубе Примеры лучше, чем Суарес в "Атлетико"
-
"Севилья" отклонила щедрое предложение "Вест Хэма" по Эн-Несири
-
В "Реале" намекнули на продление контракта с Модричем
-
Зеедорф отреагировал на пост Хабиба о подготовке к футбольной карьере
-
"Кальяри" продлил контракт с тренером после 7 поражений подряд
-
Форвард "Хоффенхайма" Крамарич стал рекордсменом Бундеслиги
-
ЦСКА нацелился на нападающего "Эвертона"
-
Экс-тренер "Барселоны" Вальверде получил предложение от французского топ-клуба
-
Названа вероятная дата первой тренировки Кокорина с "Фиорентиной"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18