"Севилья" отпустит Нзонзи в "Арсенал" при одном условии

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"Севилья" отпустит Нзонзи в "Арсенал" при одном условии

"Севилья" может продать "Арсеналу" французского полузащитника Стивена Нзонзи дешевле 40 миллионов евро, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб пойдет на снижение цены в том случае, если его отец откажется от своего процента при трансфере футболиста.

Ранее сообщалось, что 29-летний Нзонзи намерен покинуть "Севилью" в летнее трансферное окно.

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