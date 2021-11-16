"Севилья" ответила "Барселоне" насчёт досрочного прекращения аренды Люка де Йонга

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"Севилья" ответила "Барселоне" насчёт досрочного прекращения аренды Люка де Йонга

Фото твиттер "Севильи"

Президент "Севильи" Хосе Кастро отреагировал на слухи, согласно которым нападающий Люк де Йонг может уже в январе вернуться в клуб из аренды в "Барселоне".

"На данный момент мы не рассматриваем возвращение Люка де Йонга зимой", - сказал Кастро.

Голландский форвард выступал за "Севилью" с 2019 по 2021 год, а прошлым летом ушёл в "Барсу" на правах аренды с правом последующего выкупа.

В составе "сине-гранатовых" де Йонг забил 1 гол в 9 матчах.

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