"Севилья" отыграла два мяча и одержала волевую победу над "Вильярреалом"

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"Севилья" отыграла два мяча и одержала волевую победу над "Вильярреалом"

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Севилья" в гостях переиграл "Вильярреал". Сначала два мяча у "подводников" забили Седрик Бакамбу и Карлос Бакка. Впрочем затем победу севильцам принесли мячи Клемана Лангле, Франко Васкеса и Эвера Банеги. После этого матча "Севилья" осталась на пятом месте в Ла Лиге, а "Вильярреал" по-прежнему занимает шестую позицию.

"Вильярреал" – "Севилья" - 2:3 (1:0)
Голы: Бакамбу, 19 - 1:0, Бакка, 53 - 2:0, Лангле, 56 - 2:1, Васкес, 57 - 2:2, Банега, 78 (с пенальти) - 2:3

"Вильярреал": Барбоса, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано (Сансоне, 69), Родри Эрнандес (Герра, 48), Форнальс, Тригерос (Пау Торрес, 84), Бакамбу, Бакка.

"Севилья": Рико, Лангле, Кароль, Меркадо, Писарро, Банега, Гайс, Васкес (Крон-Дели, 68), Сарабия, Корреа, Муриэль.

Удаление: Руис (77).

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