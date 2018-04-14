"Севилья" отыграла два мяча и свела вничью матча с "Вильярреалом"

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"Севилья" отыграла два мяча и свела вничью матча с "Вильярреалом"

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Севилья" и "Вильярреалом" сыграли вничью. В первом тайме счет открыл Даниэль Раба, а во второй половине Карлос Бакка увеличил преимущество "подводников". Впрочем хозяева сумели уйти от поражения благодаря голам Нолито и Стивена Нзонзи.

"Севилья" – "Вильярреал" - 2:2 (0:1)
Голы: Раба, 36 - 0:1, Бакка, 68 - 0:2, Нолито, 78 - 1:2, Нзонзи, 82 - 2:2

"Севилья": Сория, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Сарабия, Навас, Банега, Нзонзи, Васкес (Нолито, 67), Сандро Рамирес (Меса, 85), Муриэль (Бен-Йеддер, 54).

"Вильярреал": Асенхо, Марио Гаспар, Коста, Рукавина, Руис, Тригерос, Родри Эрнандес, Черышев (Сориано, 65), Кастильехо, Раба (Хави Фуэго, 78), Бакка (Унал, 85).

Удаления: Бен-Йеддер (62), Коста (76).

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