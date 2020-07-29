"Севилья" озвучила "Манчестер Сити" цену на Диего Карлоса
"Манчестер Сити" ведет переговоры о покупке бразильского защитника "Севильи" Диего Карлоса, сообщает AS.
По сведениям издания, испанский клуб оценивает игрока в 75 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве отступных в его контракте. "Севилья" не намерена снижать цену, даже несмотря на финансовый кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.
Карлос также входит в сферу интересов "Баварии", "Барселоны" и "Ливерпуля".
В нынешнем сезоне 27-летний Карлос провел за "Севилью" 41 матч во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18