"Севилья" озвучила "Манчестер Сити" цену на Диего Карлоса

"Манчестер Сити" ведет переговоры о покупке бразильского защитника "Севильи" Диего Карлоса, сообщает AS.

По сведениям издания, испанский клуб оценивает игрока в 75 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве отступных в его контракте. "Севилья" не намерена снижать цену, даже несмотря на финансовый кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

Карлос также входит в сферу интересов "Баварии", "Барселоны" и "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне 27-летний Карлос провел за "Севилью" 41 матч во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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